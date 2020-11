DFB-Vizepräsident : Frymuth glaubt nicht an Abgang von Präsident Keller

Frymuth glaubt nicht an Abgang von Präsident Keller

Vizepräsident Frymuth geht nicht davon aus, dass Verbandsboss Fritz Keller in der derzeitigen Krise DFB verlassen könnte. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Köln Vizepräsident Peter Frymuth geht nicht davon aus, dass Verbandsboss Fritz Keller in der derzeitigen Krise den Deutschen Fußball-Bund (DFB) verlassen könnte.

„Ich kann nicht erkennen, dass Fritz Keller in diese Richtung irgendwelche Absichten hat. Ich würde mir auch wünschen, dass Keller weiter die Rolle einnimmt, die er vom Bundestag übertragen bekommen hat. Ich kann nicht erkennen, dass es da andere Überlegungen gibt“, sagte Frymuth auf eine entsprechende Frage in der ARD-Sportschau in Köln.