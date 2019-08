FC Bayern München : Frust nach Supercup: Lewandowski stellt die Qualitätsfrage

Dortmund Robert Lewandowski hatte Redebedarf. Durch die Niederlage im ersten Kräftemessen mit Herausforderer Borussia Dortmund sah sich der Torjäger des FC Bayern München in seiner Forderung nach neuen Spielern bestätigt.

Und so suchte der Pole nach dem 0:2 (0:0) im Supercup in Dortmund im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen die Mikrofone und befeuerte die Qualitätsdiskussion weiter. „Man konnte sehen, dass wir Probleme haben“, klagte Lewandowski sichtlich verärgert: „Die jungen Spieler, die auf der Bank waren, haben Potenzial - das stimmt. Aber manchmal braucht man einfach Spieler, die sofort helfen können oder der Mannschaft einen Impuls geben können“.

Die Niederlage beim BVB zeigte zwei Wochen vor dem Bundesliga-Start die Schwächen des Serienmeisters offen auf. Vor allem die, von der Bank kaum nachlegen zu können. Leroy Sané, der angeblich kurz vor der Unterschrift in München stehen soll, könnte mit Sicherheit auch nur ein Teil der Lösung sein.

Lewandowski hatte bereits vor zwei Wochen in Los Angeles Klartext zum großen Bayern-Sommerthema geredet und Verstärkungen gefordert. „Meine Meinung bleibt genauso“, bekräftigte der 30-Jährige nun: „Denn heute konnte man sehen, was passiert, wenn wir nur eine bestimmte Anzahl an Profispielern haben.“