Bundesliga Frust im Borussia-Park - Seoane: „Das ist unser Weg“

Auch Trainer Gerardo Seoane spürt den Druck und den Unmut der Zuschauer. Natürlich seien alle enttäuscht und frustriert, erklärte der Schweizer. Den Abstiegskampf wird er nicht ausrufen bei acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aber er erinnerte daran, was vor Saisonbeginn zu erwarten war. „Vom ersten Spieltag an haben wir gewusst, was unsere Aufgabe ist, auch mit Höhen und Tiefen. Das ist unser Weg, den gehen wir weiter“, sagte der Chefcoach, der die Rückendeckung im Club noch hat.