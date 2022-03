Trainer ist „bereit“ : Früherer Augsburger Coach Baum: „Kann wieder losgehen“

München Der ehemalige Augsburger und Schalker Bundesligacoach Manuel Baum ist bereit für eine neue Herausforderung.

„Natürlich kann es wieder losgehen. Es muss aber passen, dafür müssen die richtigen Entscheidungsträger am richtigen Platz sein. Nur Übungsleiter zu sein, würde mir nicht reichen, ich möchte strategisch zumindest Impulse setzen können“, sagte Baum der Deutschen Presse-Agentur in München.

„Ich bin nicht der Copy-and-Paste-Trainer, auch nicht der YouTube-Trainer, der kontextlos etwas übernimmt. Ich will einen Schritt voraus sein. Was kann ich anders machen, damit sich der Gegner an uns anpassen muss?“, sagte Baum weiter.