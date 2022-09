U21-Torhüter : Früchtl liebäugelt weiter mit Rolle als Neuer-Nachfolger

Wolfsburg/Magdeburg Der langjährige Bayern-Torhüter Christian Früchtl (22) liebäugelt auch nach seinem Wechsel zu Austria Wien immer noch damit, eines Tages auf Manuel Neuer im Münchner Tor zu folgen.

„Das will ich immer noch. Aber ich glaube, das will jeder andere auch, dass er bei Bayern München im Tor stehen und auf höchstem Niveau spielen kann“, sagte Früchtl bei einer Presserunde der U21.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft stehen am Freitag (18.15 Uhr/ProSiebenMaxx) in Magdeburg gegen Frankreich und am Dienstag (20.45 Uhr/ProSiebenMaxx) in Sheffield gegen England die ersten Aufgaben in der EM-Saison an. Früchtl ist nach seinem vielversprechenden Start bei Austria Wien und 15 Einsätzen erstmals bei der U21 dabei und hofft auf Einsatzzeit.