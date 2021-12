Bundesliga : Frohes Fest für Frankfurt: Halbjahr endet fulminant

Frankfurt/Main Im Sommer gab es in Frankfurt einen Trainerwechsel und einen drohenden Rechtsstreit wegen der Zuschauerzulassung. Dann folgte eine schwere Krise. Nun können die Hessen zufrieden Weihnachten feiern.

Saß Sportvorstand Markus Krösche damals noch im Sport1-„Doppelpass“ und musste sich vehement rechtfertigen, warum er nicht längst den Abstiegskampf ausgerufen hat, wirkt diese Debatte heute fast albern. Frankfurts Zwischenbilanz vor Weihnachten lautet: Gruppensieger in der Europa League und nach furiosem Lauf auch in der Bundesliga auf einem internationalen Platz. „Das ist eine außergewöhnliche Ausbeute. Wir sind sehr zufrieden“, sagte der strahlende Krösche nun nach dem 1:0-Sieg gegen den FSV Mainz 05.

Den späten 2:1-Sieg bei Greuther Fürth, der sich am Abend von Krösches Besuch in der TV-Talksendung ereignete, bezeichnete der Nachfolger von Fredi Bobic nun als eine Art Schlüsselspiel für die folgende Erfolgsserie. Sechs von sieben Bundesliga-Spielen hat die Eintracht zuletzt gewonnen. Genauso gut war in diesem Zeitraum nur Meister FC Bayern München.

Team hat sich entwickelt

„Nach der Hinrunde ziehe ich fast ein überragendes Fazit. Nachdem wir zunächst viele Zähler liegengelassen haben, mit 27 Punkten in die Winterpause zu gehen, steht für die Entwicklung der Truppe“, sagte Kapitän Sebastian Rode nach dem verdienten Erfolg im Rhein-Main-Derby. Und Oliver Glasner macht seinen kurzen Abstecher in die Sonne nicht mehr als Wackelkandidat, sondern als gefestigter Chefcoach mit aussichtsreicher Perspektive für 2022.

„Ich gehe mit großer Freude und großem Stolz auf die Spieler in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub“, sagte Glasner, der erst in den Süden und dann zu seiner Familie nach Österreich reisen möchte. Am 30. Januar geht es dann am Main weiter. Die Ziele für das nächste Jahr sind klar umrissen: den Europa-Kurs in der Bundesliga wahren und im Lieblingswettbewerb Europa League möglichst einen Lauf hinlegen, der mit dem von 2019 vergleichbar ist, als die Eintracht bis ins Halbfinale kam.