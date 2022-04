Schiedsrichter-Chef : Fröhlich: Fehler sind kein Grundsatzproblem

Frankfurt/Main DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich hat das grundsätzliche System nach den jüngsten Diskussionen um die Referees und den Videobeweis verteidigt.

„Es sind in erster Linie prozessuale Problemstellungen, in der Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Videoassistent. Das muss man angehen. Es ist kein Grundsatzproblem, denn in der Mehrzahl läuft es ja gut“, sagte Fröhlich bei Sky. Der 64-Jährige erklärte auch, dass durch den Video Assistant Referee (VAR) 94 Fehlentscheidungen in der Bundesliga und 77 Fehlentscheidungen in der 2. Liga verhindert wurden.