Werder Bremen : Fritz zu Transfers in Abwehr: Nicht in Aktionismus verfallen

Bremen Auch mit den Eindrücken des 3:4 (2:3) gegen Eintracht Frankfurt will Werder Bremen in der Schlussphase der Transferperiode keine Verbesserungen in der schwächelnden Defensive vornehmen.

„Wir wissen um die Fehlerkette, die wir gestern gemacht haben“, sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz in einer Medienrunde. „Aber wir werden nicht in Aktionismus verfallen“, bekräftigte er und fügte hinzu: „Man kann aktuell davon ausgehen, dass wir nichts mehr machen werden auf dem Transfermarkt.“

Der Fußball-Bundesligist hat nach dem vierten Spieltag zwar fünf Punkte geholt, aber bereits zehn Gegentreffer kassiert. Das Transferfenster ist bis zum 1. September, 18.00 Uhr, geöffnet.

