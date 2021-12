Bayer 04 Leverkusen : Frimpong wohl rechtzeitig fit: „Es sieht gut aus“

Leverkusens Jeremie Frimpong am Ball. Foto: Jan Woitas/dpa

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane kann im Spiel bei Eintracht Frankfurt voraussichtlich auf Außenverteidiger Jeremie Frimpong bauen.

„Er war heute bereits auf dem Trainingsplatz. Es sieht gut aus“, sagte der Schweizer Coach über den 21-Jährigen, der beim 0:1 in der Europa League bei Ferencvaros Budapest am Vorabend in der Nachspielzeit hart gefoult worden war.