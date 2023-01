Bundesliga : Freiburgs Topscorer Grifo bereit für Startelfeinsatz

Freiburg Offensivspieler Vincenzo Grifo könnte im ersten Rückrundenspiel des badischen Fußball-Bundesligisten SC Freiburg gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder in die Startelf zurückkehren.

„Er ist gesund“, sagte SC-Trainer Christian Streich über den italienischen Nationalspieler. Grifo hatte beim 0:6-Debakel in Wolfsburg zum Auftakt nach der Winterpause wegen eines Infekts gefehlt, beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt war er am Mittwochabend in der Schlussphase eingewechselt worden.