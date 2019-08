Innenbandriss im Knie : Freiburgs Terrazzino fällt mit Knieverletzung aus

Freiburg Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss zum Saisonauftakt auf Offensivspieler Marco Terrazzino verzichten.

Das erste Pflichtspiel steht am nächsten Samstag im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Magdeburg an. In der Bundesliga bestreiten die Breisgauer das erste Spiel am 17. August gegen den FSV Mainz 05.