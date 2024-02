Bundesliga Freiburgs Streich erwartet starke Bayern

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg will die Turbulenzen rund um den FC Bayern in den vergangenen Wochen nicht überbewerten. „Wir gehen davon aus, dass Bayern stark sein wird und dann müssen wir eben ganz stark sein, um ihnen Paroli zu bieten“, sagte der Coach des badischen Fußball-Bundesligisten einen Tag vor dem Heimspiel gegen die Münchner am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).