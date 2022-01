Bundesliga : Freiburgs Petersen: Verbleib über Sommer hinaus noch offen

Freiburg Stürmer Nils Petersen hat noch keine Entscheidung über einen möglichen Verbleib beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg über den Sommer hinaus getroffen.

„Heute plant man so, in zwei Wochen plant man wieder anders. Ich mache das auch von meinem körperlichen Zustand abhängig“, sagte der 33-Jährige im „Eurosport“-Interview. „Der Verein würde mir wohl keine Steine in den Weg legen, wenn ich mich verändern wollen würde. Wahrscheinlich würde er mir auch einen neuen Vertrag anbieten, wenn ich sage, dass ich nochmal angreifen will.“