Fußball-Bundesliga Freiburgs Grifo nach Doppelpack: „Ich bin sehr erholt“

Der Sport-Club hat drei der ersten vier Liga-Spiele für sich entschieden und ist auch im DFB-Pokal souverän in die nächste Runde eingezogen. „Wir können sehr, sehr, sehr zufrieden sein - so kann es weitergehen“, sagte Grifo. Am nächsten Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist Aufsteiger FC St. Pauli zu Gast in Freiburg.