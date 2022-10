9. Spieltag : Freiburgs Gipfelsprung: 2:2 gegen Herthas Remis-Experten

Berlin Der SC Freiburg setzt seine Serie in der Fußball-Bundesliga auch bei Hertha BSC fort. Nach dem siebten Spiel nacheinander ohne Niederlage sind die Breisgauer erstmal Spitzenreiter.

Windhorst? - Den Hertha-Fans in der Ostkurve war der Name des ungeliebten Geldgebers nicht einmal mehr ein Wort auf einem Transparent wert. Keinen Einfluss sollten die Turbulenzen der vergangenen Tage haben. Das hatte Trainer Sandro Schwarz zumindest aus sportlicher Sicht schon postuliert. Ballkontrolle, Sicherheit, das hatten sich beide Teams in der Berliner Sonnenuntergangs-Stimmung erst einmal verordnet.

Vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit machte ein Fitnesscoach die Berliner Profis auf dem Rasen noch mal fit. Das zeigte Wirkung. Freiburg war nicht so spritzig, nicht so aktiv, vielleicht nach dem 2:0 in der Europa League gegen den FC Nantes am Donnerstagabend auch einfach nicht so frisch. Serdar traf per Flachschuss zur Hertha-Führung ins Eck. Doch für den ersten Heimsieg reichte es nicht, denn der gebürtige Potsdamer Schade schoss wenige Minuten nach seiner Einwechselung nach einem Christensen-Patzer noch zum Ausgleich ein.