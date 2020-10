Ernüchternde Niederlage : Freiburgs Coach Streich weiter sieglos gegen BVB

Dortmund Selbst den großen FC Bayern München hat Christian Streich als Trainer schon besiegt. Doch auf einen Erfolg über Borussia Dortmund muss er weiter warten. Seit seinem Amtsantritt als Chefcoach beim SC Freiburg im Januar 2012 hält die Misere an.

Beim ernüchternden 0:4 am Samstag in der Revierstadt konnte der 55-Jährige immerhin in der ersten halben Stunde hoffen, als sein Team dem hohen Favoriten gekonnt Gegenwehr leistete. Doch mit dem Treffer des norwegischen Nationalspielers Erling Haaland in der 31. Minute zum 1:0 nahm die für Streich mittlerweile altbekannte Geschichte ihren Lauf. „Es wurde schon unruhig im Stadion“, kommentierte der Fußball-Lehrer, „aber dieses Tor hat uns verunsichert.“