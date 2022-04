Bundesliga : Freiburger Einspruch: Wechselfehler bekommt Nachspiel

Freiburg/Frankfurt Nach langer und intensiver Abwägung legt der SC Freiburg Einspruch gegen die Niederlage im Duell mit dem FC Bayern ein. Der Präzedenzfall wird nun vom DFB-Sportgericht aufgearbeitet.

„Wir befinden uns in einem unverschuldeten Dilemma. Der SC Freiburg hatte keinen Anteil und Einfluss auf die Geschehnisse rund um den Wechselvorgang. Dennoch zwingt uns die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB formal in eine aktive Rolle, um die Vorgänge rechtlich überprüfen zu lassen“, heißt es in einer Mitteilung des Tabellenfünften der Fußball-Bundesliga.