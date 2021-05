Deutscher Fußball-Bund : Freiburg-Trainer Streich für Frau an DFB-Spitze

Freiburg Trainer Christian Streich vom Bundesligisten SC Freiburg würde es begrüßen, wenn erstmals eine Frau an die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes gewählt würde.

„Ich wüsste nicht, warum da immer ein Mann sein sollte“, sagte Streich. Frauen in der Führungsspitze von Organisationen seien mehr als wünschenswert - nicht nur beim DFB. „Das Patriarchat hat meistens nicht so viel Gutes erzeugt in unserer Historie“, meinte Streich.

Er sei immer für eine Mischung in Führungsgremien, also „wenn es geht, keine 100 Prozent Männer“. Am besten sei es, wenn solche Teams in jeglicher Form durchmischt seien. „Da ist es meistens am konstruktivsten und am kreativsten“, erklärte Streich. „Also ein bisschen jung, ein bisschen alt; ein bisschen Frau, ein bisschen Mann; ein bisschen so orientiert und ein bisschen so orientiert.“