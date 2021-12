Bundesliga : Freiburg-Profi Lienhart: Corona-Impfung „gut und wichtig“

Freiburg Abwehrspieler Philipp Lienhart vom SC Freiburg bedauert die pandemiebedingte Senkung der Zuschauerzahlen in der Fußball-Bundesliga und ist ein Befürworter der Corona-Impfung.

„Das Thema betrifft uns alle, und wir unterhalten uns auch in der Kabine darüber“, sagte der 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Einerseits ist es für uns aus Spielersicht unglaublich schade, dass wir jetzt wieder weitgehend ohne Zuschauer spielen. Andererseits ist die Gesundheit eben wichtiger - und dann ist das wohl der richtige Weg“, sagte Lienhart. Wegen der verschärften Corona-Regeln in Baden-Württemberg dürfen die Freiburger am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim vor maximal 750 Besuchern spielen.