20. Spieltag : Freiburg meldet sich zurück - VfB mit Vereins-Negativrekord

Freiburg Der SC Freiburg gewinnt nach dem Sieg im Pokal-Achtelfinale gegen Hoffenheim auch das zweite Baden-Württemberg-Duell binnen weniger Tage. Beim VfB Stuttgart werden die Abstiegssorgen immer größer.

Beim VfB Stuttgart wächst die Verunsicherung. Durch das 0:2 (0:1) beim SC Freiburg haben die Schwaben am Samstag einen Vereins-Negativrekord aufgestellt. Fünf Mal nacheinander blieb der VfB in der Fußball-Bundesliga ohne eigenen Treffer.

„Wir haben eine extreme Qualität in der Mannschaft“

Als Tabellen-17. beträgt der Rückstand nach dem 20. Spieltag auf einen Nichtabstiegsplatz drei Punkte. Die nun wieder fünftplatzierten Freiburger dagegen knüpften dank eines Eigentors von Hiroki Ito (37.) und eines Treffers von Kevin Schade (71.) an die zuvor gezeigte Leistung beim 4:1-Achtelfinalerfolg im DFB-Pokal bei der TSG 1899 Hoffenheim an. „Wir haben eine extreme Qualität in der Mannschaft. Bis auf das 1:5 in Dortmund haben wir das in den letzten Monaten regelmäßig gezeigt“, sagte Nicolas Höfler bei Sky über den ersten Ligasieg im neuen Kalenderjahr. „Wenn wir diese Leistung weiter abrufen, dann ist es extrem schwierig, gegen uns Spiele zu gewinnen.“