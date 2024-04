Transfermarkt Freiburg holt Mittelfeldspieler Osterhage aus Bochum

„Wir beschäftigen uns schon seit mehreren Jahren mit Patrick“, sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach in einer Clubmitteilung. „Er kann in der zentralen Zone verschiedene Positionen spielen und wir sind uns sicher, dass noch enormes Potenzial in ihm steckt.“ Der 24-Jährige ist nach Eren Dinkci, der aktuell noch von Werder Bremen an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen ist, der zweite Sommer-Neuzugang der Freiburger.