8. Spieltag : Freiburg bejubelt Heimsieg gegen Mainz 05

Freiburg Der SC Freiburg schlägt Mainz 05 dank der Treffer zweier Neuzugänge und bleibt in Lauerstellung in der Fußball-Bundesliga. Die Gäste warten schon seit drei Spielen auf einen Sieg.

Starker Beginn der Freiburger

Dementsprechend forsch gingen es die Gastgeber auch diesmal in der heimischen Arena an. Und obwohl sechs Englische Wochen bis zur WM-Pause bevorstehen, veränderte SC-Coach Streich seine Mannschaft zum vierten Mal nacheinander nicht. So etwas gab es in der Amtszeit des 57-Jährigen zuvor noch nie.