Bundesliga : Freiburg als Nutznießer - Per Zufall in die Europa League?

Freiburg als Nutznießer - Per Zufall in die Europa League?

Freiburg Der SC Freiburg ist ein Nutznießer des 25. Bundesliga-Spieltags. Dank des 3:1 gegen den 1. FC Union bleiben die Breisgauer ein Kandidat für die Europa League. Trainer Christian Streich aber kann aus einem ganz anderen Grund nun beruhigter schlafen.

An sein letztes europäisches Abenteuer hat der SC Freiburg keine schönen Erinnerungen. Im Sommer 2017 scheiterten die Breisgauer in der Qualifikation zur Europa League.

Von einer berechtigten „Ohrfeige“ sprach Trainer Christian Streich damals nach dem Ausscheiden beim slowenischen Club NK Domzale. Am Ende waren die Freiburger aber wohl gar nicht so unglücklich darüber, sich vielmehr auf das primäre Ziel Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga konzentrieren zu können.