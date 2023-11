Bundesliga Frau erwartet Kind: Gosens bei Union „in Bereitschaft“

„Er kann mitfahren. Natürlich in Bereitschaft“, sagte Trainer Urs Fischer vor dem Spiel beim ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). „Das Handy ist ja heutzutage ein gutes Mittel, um entsprechend informiert zu werden. Also werden wir da in Bereitschaft sein.“