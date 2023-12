Bundesliga Frankfurts Dina Ebimbe gegen Leverkusen fraglich - Trapp fit

Der 23-Jährige verletzte sich am Donnerstagabend beim 0:2 in Aberdeen am Sprunggelenk und droht auszufallen. Der Offensivspieler erlitt eine Verstauchung der linken Fußsohle. Ein Einsatz am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Bayer Leverkusen sei fraglich, teilte der Verein am Freitag mit.