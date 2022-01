19. Spieltag : Frankfurt und Augsburg hadern mit dem Unentschieden

Augsburg Der erste Punkt im Jahr 2022 sorgt weder beim FC Augsburg noch bei Eintracht Frankfurt für richtige Freude. Beide Kontrahenten hadern nach dem 1:1.

So richtig wussten weder Frankfurts Coach Oliver Glasner noch sein Augsburger Trainerkollege Markus Weinzierl, was sie von dem Unentschieden und dem ersten Punkt in diesem Fußballjahr halten sollten.