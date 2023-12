Bundesliga Frankfurt-Trainer Toppmöller: „Lust, lange zu bleiben“

Eintracht Frankfurts Coach Dino Toppmöller hat Freude an seinem ersten Cheftrainerposten in der Fußball-Bundesliga. „Es war auf jeden Fall sehr herausfordernd, macht mir auch sehr viel Spaß“, sagte der 43 Jahre alte Ex-Spieler nach einem halben Jahr beim hessischen Club vor der letzten Partie vor der Winterpause am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach. „Ich bin gerne hier und habe Lust, lange hierzubleiben.“