Traum von der Königsklasse : Frankfurt nach dem 5:2-Sieg: „Es war ein Spiel für Europa“

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt kommt dem großen Ziel Champions League immer näher. Acht Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung des Tabellenvierten auf die Konkurrenz um einen Platz in der Königsklasse vier Zähler.

Die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb steht bei neun Zählern Vorsprung vor Union auf Rang sieben kaum noch infrage. Doch die Frankfurter wollen mehr - es lockt die Champions League. Der Patzer des BVB in Köln sorgte daher für zusätzliche Hochstimmung, sind die Chancen im Rennen um die Königsklasse vor dem direkten Duell mit dem Champions-League-Viertelfinalisten in zwei Wochen doch weiter gestiegen. „Dortmund muss gegen uns gewinnen, der Druck ist sicherlich da. Wir können mit einer gewissen Ruhe ins Spiel gehen“, sagte Hütter.

In Dortmund hofft Hütter auf die Rückkehr von Abwehrchef Martin Hinteregger, der wegen einer Oberschenkelverletzung wie schon zuletzt in Leipzig passen musste. Die Defensive wirkte dadurch in vielen Situationen anfällig. „Ich hoffe, dass er nach der Länderspielpause wieder fit ist“, sagte Hütter. Sollte es „ein gesundheitliches Risiko für Eintracht Frankfurt geben“, ergänzte der Trainer, werde Hinteregger in der WM-Qualifikation „sicher nicht für Österreich spielen“.