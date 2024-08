Fußball Frank Schmidt: „Mit 60 bin ich kein Trainer mehr“

Nach Platz acht in der ersten Bundesliga-Saison der Heidenheimer und der damit verbundenen Qualifikation für die Playoffs in der Conference League aufzuhören, war für den langjährigen FCH-Trainer jedoch keine Option. „Wenn man so denkt, wäre jetzt vielleicht in der Tat der richtige Zeitpunkt gewesen. Aber wir sind anders beim FCH, ich bin anders. Ich spüre Verantwortung. Ich bin hier extrem tief verwurzelt. Ich habe eine Zusage gegeben bis 2027. Und ein Frank Schmidt ist noch nie davongelaufen.“