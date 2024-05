Relegation Fortuna träumt von Bundesliga-Rückkehr

Thioune verwies auf den jüngsten Höhenflug der Fortuna: „Meine Mannschaft hatte eine unfassbare Reise, eine wunderbare Saison mit einem unfassbaren Torverhältnis. Sie hat es sich mehr als verdient, diese Liga zu verlassen.“ Der 49-Jährige bedauert, dass in den beiden Relegationsspielen am Donnerstag in Bochum und Montag in Düsseldorf die Tagesform über den Auf- oder Abstieg entscheidet: „Wir gehörten in der abgelaufenen Saison zu den besten drei Mannschaften. Da kann es nicht fair sein, wenn am Ende des Tages eine Mannschaft in der 2. Liga Fußball spielen muss.“