Bundesliga-Relegation Fortuna mit Zuversicht: „Brust kann nicht breiter sein“

Auch die Bochumer verfügen über Relegationserfahrung. 2011 scheiterte der damalige Zweitligadritte in zwei engen Spielen an Borussia Mönchengladbach (0:1, 1:1). Als Bundesligist sehen sich die Bochumer keineswegs im Vorteil. „Es gibt keinen Favoriten“, sagte Losilla. Auch die Düsseldorfer wissen, was sie am Donnerstagabend erwartet. „20.30 Uhr an der Castroper Straße - das sind immer besondere Spiele. Da wird es zur Sache gehen. Aber wir wollen aufsteigen“, sagte Fortunas Mittelfeldspieler Marcel Sobottka, der als gebürtiger Gelsenkirchener um die spezielle Atmosphäre tief im Westen weiß.