Stammplatz verloren : Forsberg redet von Leipzig-Abschied

Leipzig Nach dem Verlust seines Stammplatzes redet Emil Forsberg von einem Abschied vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig.

„Es läuft nicht gut. Ich muss mich nicht mehr beweisen. Ich habe einen Vertrag, aber jeder weiß, dass ich davon träume, noch mal in einer anderen Liga zu spielen“, sagte der schwedische Nationalspieler der „Sport Bild“. In der Vergangenheit war Forsberg mit dem FC Sevilla und dem AC Mailand in Verbindung gebracht worden, aber auch die englische Premier League reizt den 28-Jährigen.