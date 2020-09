Bundesliga : Forsberg: Leipzig kann auch ohne Werner die Bayern schlagen

Leipzig Der Abgang von Timo Werner hat beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig offenbar für eine neue Denkweise gesorgt.

Deshalb sieht Forsberg RB durchaus auch gerüstet, in dieser Spielzeit Meister Bayern München zu besiegen. „Wir haben letzte Saison gegen sie als einzige Mannschaft nicht verloren. Und an guten Tagen können wir sie sicherlich auch schlagen“, sagte der 28-Jährige. Das Spiel in Leverkusen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) sieht Forsberg als wegweisend. „Wir können mit einem Sieg ein Zeichen setzen. Dort zu gewinnen wird für alle Teams auch in diesem Jahr wieder sehr schwer.“