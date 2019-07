Vertragspoker : Forsberg-Berater macht wieder Druck: „Es liegt jetzt an RB“

Leipzig Der Berater von Emil Forsberg erhöht wieder den Druck auf den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig.

Bei dem Treffen mit RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff will Forsbergs Berater die Zukunft seines Schützlings auslotsen. „Es geht darum, ob Emil in Leipzig verlängert - oder offen für einen anderen Klub ist.“ Im vergangenen Jahr soll laut Cetinkaya unter anderem AS Rom Interesse an Forsberg gehabt haben. „Damals haben wir eine Absprache getroffen, dass Emil noch ein Jahr in Leipzig bleibt. Das wollte der Verein unbedingt.“