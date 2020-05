Bundesliga-Tabellenführer : Flicks famose Geisterstunden - Hoeneß: „Neue Bayern-Ära“

München Am Ende einer maximalen Neun-Punkte-Woche glänzt die Bayern-Welt trotz Corona rosarot. Der Trainer ist „stolz“ - seine Stars sind „hungrig“ nach Toren und Titeln. Und der langjährige Macher freut sich schon auf die Zukunft mit einer weiteren Attraktion.

„Man sieht einfach, wie ehrgeizig und wie hungrig wir sind, dass wir am Ende ganz oben stehen“, sagte der als Abwehrchef glänzende David Alaba. Juniorchef Joshua Kimmich will den 30. Titelgewinn nicht erst am 34. Spieltag, sondern möglichst früh im Juni eintüten. „Wir wollen die Meisterschaft so früh wie möglich entscheiden. Wir wollen es einfach nicht spannend machen“, verkündete der Nationalspieler.