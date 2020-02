Symbolträchtiges Geschenk : Flick über Kugelschreiber: „Hat meine Frau an sich genommen“

München Nach dem symbolträchtigen Kugelschreiber-Geschenk von Karl-Heinz Rummenigge hat sich Hansi Flick nicht zu einer Aussage über seine Zukunft beim FC Bayern München locken lassen.

„Ich bin damit in den letzten Monaten ganz gut gefahren, mich auf solche Dinge nicht einzulassen. Ich habe einen sehr guten Draht, sehr guten Kontakt zum Verein und zu den Verantwortlichen. Wir sind immer im Austausch, für mich ist es gar kein Thema“, sagte Flick. Sein Fokus gelte der nächsten sportlichen Aufgabe des deutschen Fußball-Meisters am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei 1899 Hoffenheim.

Nach dem 3:0-Erfolg in der Champions League beim FC Chelsea hatte Vorstandschef Rummenigge beim Bankett in einem „roten Päckchen“ ein besonderes Geburtstagsgeschenk an Flick überreicht. „Ein Stift. Und mit Stiften unterschreibt man bei Bayern München manchmal auch Papiere“, hatte Rummenigge in London gesagt. Flicks Engagement beim FC Bayern ist zunächst bis zum Saisonende datiert, doch eine Ausdehnung der Zusammenarbeit zeichnet sich ab.