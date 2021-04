Bundesliga : Flick spricht „kurz“ mit Kahn - Voller Meister-Fokus

München DFB-Pokal weg, Champions-League-Trophäe futsch - und die Schale? Zum Start in eine brutal wichtige Woche ist Hansi Flick bemüht, beim FC Bayern den Blick auf den Ligaendspurt zu lenken.

Die Fallhöhe bleibt hoch. Der DFB-Pokal ist schon länger futsch, die Champions-League-Trophäe ist seit Dienstagabend auch weg. Und die Meisterschale? Auf der womöglich letzten Etappe mit Flick sowie den schon fixen Abgängen der zweimaligen Triple-Gewinner David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez soll der neunte Meistertitel am Stück Priorität genießen. „Es ist wichtig, die Dinge gut zu Ende zu bringen“, mahnte Flick. Ähnlich hatte sich Kahn nach dem nutzlosen 1:0 in Paris geäußert: „Jetzt voller Fokus auf die Meisterschaft!“

Beim kurzen Austausch mit dem künftigen Münchner Ober-Boss sprach Flick auch darüber, „wie man das Aus in Paris verdaut“ habe. „So schnell ist das nicht weg. Man schläft auch nicht so gut“, verriet Flick drei Tage später. Aber er bemühte auch sogleich das ewige Motto des früheren Torwart-Titans Kahn: „Es geht immer wieder weiter.“

Zunächst geht's aber in Wolfsburg um drei wertvolle Punkte. Und der in die Champions League drängende VfL ist in dieser Saison gerade daheim eine Macht (neun Siege, vier Remis). „Wolfsburg gehört zu den Besten in der Liga“, sagte Flick. Und die eigene Personalsituation verbessert sich nicht. Torjäger Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Niklas Süle und Leon Goretzka fallen weiterhin aus. Erst im Verlauf der Englischen Woche erwartet Flick eine Leerung des Lazaretts.