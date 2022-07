Bundesliga : Flick lobt Ex-Chef-Kovac: „Ein exzellenter Trainer“

Wolfsburg Fußball-Bundestrainer Hansi Flick hat sich voll des Lobes über seinen ehemaligen Chef Niko Kovac geäußert.

Die Wolfsburger sind am Freitag in ein neuntägiges Trainingslager in Österreich gereist, wo der Bundestrainer die Mannschaft am kommenden Montag auch besuchen will. VfL-Stürmer Lukas Nmecha hat gute Chancen auf eine WM-Teilnahme in Katar. Seine Teamkollegen Ridle Baku und Maximilian Arnold wurden von Flick ebenfalls schon für die Nationalmannschaft nominiert.