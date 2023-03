Bundesliga Flick freut sich über „Start“ und Entdeckung „einer Neun“

Schon in der kurzen Nacht zum Sonntag mit der Umstellung auf die Sommerzeit ging Flicks Blick nach vorne. So positiv der Erfolg gegen Peru war, als Wegweiser in die Zukunft dürfte eher der zweite Test am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln gegen Belgien taugen. „Das ist ein anderes Kaliber. Ich bin froh, dass wir im zweiten Spiel so einen Gegner haben“, sagte der Bundestrainer.