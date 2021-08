Bundesliga : Fischers Favoritenleben: 1. FC Union kein Underdog mehr

Berlin Union Berlin wird von seinen guten Taten eingeholt. Nach Platz sieben und der Europacup-Qualifikation ist das Remis zum Saisonauftakt gegen Bayer Leverkusen kein Grund für überbordende Freude.

Urs Fischer geht es wie einigen Männern Mitte fünfzig. Veränderungen fallen in diesem Alter teilweise schwer. Besonders, wenn man doch bislang ganz gut durch das Leben ging.

Fischers Konzept als Trainer des 1. FC Union Berlin war die des ewig cleveren Underdogs. Das passte so wunderbar zum Selbstverständnis des selbsterklärten Arbeiter-Clubs aus dem Osten der Hauptstadt. Doch plötzlich macht der mit dieser Haltung erreichte Erfolg Fischers Strategie selbst zunichte.

„Favorit? Jetzt haben wir schon wieder die Favoritenrolle. Ein Wahnsinn“, entfuhr es Fischer nach dem ziemlich ordentlichen 1:1 (1:1) zum Saisonauftakt gegen Bayer Leverkusen. Das vom schallenden Lachen übertönte Entsetzen des 55-Jährigen war nicht gespielt. Der Haken: Fischer war nicht gefragt worden zur Rolle Unions in der Fußball-Bundesliga. Es ging um den nächsten Gegner, Kuopio PS, dem Kontrahenten in den Playoffs zur Conference League, dem dritten und kleinsten Europacup.

Wenn Union am Donnerstag (18.00 Uhr/MESZ) erstmals seit 20 Jahren wieder international spielt, steht man natürlich als deutscher Vertreter gegen einen finnischen Pokalsieger unter Siegzwang. Robin Knoche, Fischers auch gegen Leverkusen grundsolider Abwehrchef, ist gut halb so alt wie sein Trainer und hat mit dem Paradigmenwechsel kein Problem. „Das wird ein ganz anderes Spiel. Die werden sich hinten reinstellen. Da müssen wir anders rangehen, an die Aufgabe“, sagte der 29-Jährige nach dem 17. Liga-Heimspiel ohne Niederlage.