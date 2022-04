1. FC Union Berlin : Fischer: Zukunft des Trainers gerade nicht entscheidend

Berlin Urs Fischer empfindet eine Vertragsverlängerung beim 1. FC Union Berlin derzeit als zweitrangig.

Fischer stieg mit Berlin 2019 in die Bundesliga auf und führte die Mannschaft in der vergangenen Saison in den Europapokal. An diesem Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) spielt der Club gegen RB Leipzig um den erstmaligen Einzug ins Finale des DFB-Pokals. „Was wir bisher geleistet haben, ist etwas Außergewöhnliches“, sagte der 56 Jahre alte Fischer.