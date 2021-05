Bundesliga : Fischer glaubt an Unions Europa-Chance

Fischer glaubt an Unions Europa-Chance

Trainer Urs Fischer geht mit Union Berlin als Tabellen-Siebter in den letzten Spieltag. Foto: Ina Fassbender/AFP-Pool/dpa

Berlin Union Berlins Trainer Urs Fischer sieht seine Mannschaft für das finale Spiel um den Einzug in den Europapokal gut vorbereitet.

Vor der entscheidenden Partie in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) will der Schweizer trotz der Corona-Quarantäne nicht von den gewohnten Abläufen abrücken. „Wir haben nicht das Gefühl, irgendetwas ändern zu müssen, nur weil wir uns im Hotel befinden“, sagte Fischer.