Bundesliga Fingerzeig an Nagelsmann: Goretzka will auf EM-Zug

Noch steht der EM-Zug im Bahnhof. Schaffner Nagelsmann dürfte zumindest in seinem Kopf schon einige Plätze reserviert haben. Andere können noch gebucht werden, bevor die Waggons erst im Trainingslager in Thüringen und Herzogenaurach und schließlich beim Eröffnungsspiel in München am 14. Juni gegen Schottland anhalten. Ergattert Goretzka ein Ticket? „Das ist mein klares Ziel“, erklärte der Münchner voller Tatendrang.