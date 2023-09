5. Spieltag Fehlstart für Gladbach - Werner trifft für Leipzig

Den Gästen fehlte am Ende ihrer englischen Woche Tempo und Passgenauigkeit gegen die Fünferkette, die Gladbach bei Ballverlust in der Defensive bildete. Die größte Tormöglichkeit für Leipzig vergab gegen Ende der ersten Halbzeit Leihspieler Xavi Simons, der mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an Borussen-Keeper Moritz Nicolas scheiterte und auch sonst einer der auffälligeren Leipziger war.