Bundesliga : Fehlschuss des Tages: Stuttgarts Wolfsburg-Leihgabe Marmoush

Wolfsburg Ein Spieler des VfB Stuttgart ging trotz des wichtigen 2:0-Siegs beim VfL Wolfsburg nur sehr zerknirscht in die Kabine.

„Das hat nicht gerade viel mit Respekt zu tun. Das werde ich ihm auch sagen“, meinte sogar sein eigener Teamkollege Philipp Förster. Und Wolfsburgs Torwart Koen Casteels, der dem Ball bei Marmoushs lässigem Lupfer an die Latte nach dem berühmten Vorbild des Tschechen Antonin Panenka im EM-Finale 1976 nur hinterherschauen konnte, meinte: „Wenn er das machen will, soll er das machen. Aber an seiner Stelle hätte ich einfach den Ball genommen und ihn reingehauen.“