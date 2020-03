Bundesliga : FCA-Trainer nach Fan-Zwist: In Gesellschaft andere Probleme

FCA-Trainer nach Fan-Zwist: In Gesellschaft andere Probleme

Augsburg Trainer Martin Schmidt vom FC Augsburg hofft auf ein Ende des Fan-Zwists in der Fußball-Bundesliga und sieht keine Verhältnismäßigkeit zu wichtigeren Sorgen auf der Welt.

„Ich glaube, wir haben im Moment in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit andere Probleme zu stemmen“, sagte der Schweizer. Er erwähnte den rassistischen Anschlag von Hanau, die Flüchtlingskrise und das Coronavirus. Dies sei herausfordernd genug, „ohne dass wir noch solche unwürdigen Themen aufmachen wie am Wochenende.“