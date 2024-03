Bundesliga FCA-Sportdirektor über Demirovic: Niemand „unverkäuflich“

Nur Bayern-Torjäger Harry Kane (27 Tore/6 Assists) und der Stuttgarter Angreifer Serhou Guirassy (21/3) lagen in der Scorerliste bis Samstagnachmittag vor Demirovic. „Wir sind gelassen, weil Demi Vertrag bis 2026 hat. Und er fühlt sich hier sehr wohl“, sagte Jurendic bei Sky. „Er ist hier am richtigen Ort. Er ragt heraus aktuell aus einer Mannschaft, die auch dazu beigetragen hat, dass er in die guten Positionen kommt und zu seinem persönlichen Erfolg.“