Bundesliga FCA-Geschäftsführer: „Keine Schmerzgrenze“ bei Demirovic

Ströll zufolge wird der FC Augsburg am Saisonende erneut ein Defizit vorweisen. „Wir werden auch dieses Jahr einen Verlust einfahren, weil wir in den Sport und in professionelle Strukturen investiert haben. Wir sind überzeugt, dass sich das auszahlt“, erklärte Ströll. Der FC Augsburg hatte schon die Saison 2022/23 mit einem Minus von fast neun Millionen Euro und so mit einem Rekordverlust in seiner Zeit in der Fußball-Bundesliga abgeschlossen. Das Eigenkapital des Vereins lag am Ende des vergangenen Geschäftsjahrs aber bei fast 50 Millionen Euro, zudem gehört das Stadion dem Verein und ist abbezahlt.