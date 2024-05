Bundesliga FC-Trainer Schultz: „Wir sind brutal zuversichtlich“

Das gilt auch für die Kölner Fans. Obwohl nur knapp mehr als 2.000 Tickets an die FC-Anhänger gingen, wird mit einem großen Zuschaueraufkommen aus dem Rheinland gerechnet. Viele zusätzliche Anhänger ohne Eintrittskarte werden am Samstag in Heidenheim erwartet. „Alle in Rot nach Heidenheim - auch ohne Karte“, hieß es im Fan-Portal „Südkurve“.