Bundesliga : FC-Trainer Baumgart rätselt über Eigentore: „Klar nervt das“

Bochum Steffen Baumgart schüttelte einfach nur noch den Kopf. „Klar nervt einen das, wenn du dir die Tore immer selbst reinschießt“, sagte der Trainer des 1. FC Köln: „Dafür habe ich keine Erklärung.

Nachdem die Kölner am vergangenen Sonntag gegen Union Berlin mit 0:1 durch ein Eigentor von Timo Hübers in der 4. Minute verloren hatten, hätte sich die Geschichte beim 1:1 in Bochum fast wiederholt. Nach dem Missgeschick von Benno Schmitz (9.) verhinderte der Ausgleich durch Linton Maina (88.), dass der FC zum zweiten Mal in Folge 0:1 verliert, ohne dass der Gegner selbst ein Tor erzielt hätte.